據《人民日報》健康用戶端統計發現，大陸目前已有北京、廈門、蘇州、福州、昆明、廣州等多地，相繼設立「信用就醫」試點醫療機構，且信用就醫的概念也獲得不少網友稱讚熱議。已成功體驗過信用就醫的陳婷（化名）表示「很方便，只要先在手機上註冊申請成功後就能用了，節省了不少排隊時間。」

陳婷表示，只要在手機上通過小程序申請簽約，在個人資訊輸入完成並通過認證後，再閱讀協議並簽名，等待平台審核評估通過後，就有了信用額度。可以此額度來就醫使用。同時小程序上也寫明了待還金額與還款時間，還款流程很方便。

據了解，深圳南山區總結其他地區信用就醫的運行經驗，創新推出了「銀行墊付國企擔保」的信用就醫模式。通過引入合作銀行等為市民提供診間墊付和擔保服務，市民無需開通專用信用卡或預繳充值便可享受信用就醫，進一步增加了市民就醫服務的便利度。

此外，今年稍早北京中關村醫院也正式落地實施信用就醫，成為海淀區首家信用就醫試點醫院。今年預計這一新模式還將落地海淀區其他8家二級以上醫療機構和29家社區衛生服務中心。