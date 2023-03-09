8日世界棒球經典賽A組預賽開打，不僅中華隊球員的表現備受期待，連場邊的啦啦隊也是一大亮點，而身為中職2大啦啦隊女神峮峮和林襄，更常被拿出來討論，今（9日）有網友在PTT發文問峮峮跟林襄大家比較喜歡哪一個？立刻引起熱議。

有網友在PTT八卦版提問「峮峮跟林襄怎麼選？」並表示以身材來看，峮峮稍微有肉一點，而林襄則是身形感覺比較修長，若單純比較2人「大家比較喜歡哪一種感覺？」

文章發出後，就吸引網友熱議，「全都要」、「小朋友才（做選擇）」、「只吃一種會膩，懂？」、「還想選人，先看對方要不要你吧」；而峮峮派網友則表示「峮峮完勝」、「峮峮才好看，林太瘦」、「當然是峮峮，兩個差太多了吧」、「峮峮這種的才讚」，也有網友選林襄，「沒有人可以比得過我們小襄」、「我要林襄，真的受不了」「林襄比較香，我婆」。

此外，也有人提及別的啦啦隊女孩，、「貴貴派站出來」、「慈妹屌打」、「秒選藍藍」、「不要跟我搶大短金(今)就好」，引起熱議。