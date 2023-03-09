第一銅去年稅後純益為1.96億元、年減53.55％ 19:422023/03/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一銅（2009）去年合併營收為28.95億元、年減10.03％，累計稅後純益為1.96億元、年減53.55％，每股稅後純益為0.55元，遜於去年的1.18元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明海運去年獲利1,806億元、配息20元 預期H2逐步回升 《電腦設備》華擎總座掛保證 今年營收年增2位數 久陽2月份營收3.3億元 年增率14.9％ #第一銅 #稅後純益 #去年 #合併營收 #每股稅後純益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨大補 美投資收益衝200億 04:102023/03/09 證券．權證 金控2月自結獲利 中信暫領先 04:102023/03/09 金融．稅務 《半導體》順德3月營收可望月增15% 美系外資喊加碼 11:482023/03/09 財經 熱門股－傳奇 減資題材激勵漲停 04:102023/03/09 證券．權證 富強鑫2月合併營收創同期新高 12:132023/03/09 財經 皇鼎商用不動產投資發威！去年EPS 3.56元、擬配息1.2元 19:422023/03/09 財經 偉詮電獲急單 H2業績優於H1 04:102023/03/09 產業．科技 《百貨股》特力2月營收年減二成 滾動調整因應市場 07:582023/03/09 財經 國精化去年每股賺3.15元 擬配息1.9元 19:002023/03/09 財經 華航去年每股賺0.48元 7月開航布拉格 18:342023/03/09 財經 祥碩淨利 寫三年低點 04:102023/03/09 財經要聞 瀧澤科去年EPS達5.1元創新高 每股配發現金股利3元歷年最佳 12:342023/03/09 財經 穩懋配息2.5元 配發率約5成 20:032023/03/09 財經 《電子通路》聯強去年EPS9.44元次高、擬配息3.5元 殖利率達5.44% 13:282023/03/09 財經 春雨去年EPS 1.93元 擬配發現金股利1.5元 20:032023/03/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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