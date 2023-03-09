皇鼎去年可謂大豐收，受惠「富鼎科技大樓」、「聯合科技中心」A棟、「富信大飯店台中館」等三大商辦和飯店等商用不動產，順利處分落袋，現金大量回收，也衝高2022年合併營收，至48.15億元，年增率近28％；再加上「聯合科技中心」B棟部分樓層、「皇鼎富邑」等新成屋的銷售，全年業績維持在前年的高水位。

皇鼎今天最新出爐的2022年合併財報，營收累計達48.15億元，稅前淨利約12.65億元，稅後純益約10.14億元，每股稅後純益為3.56元。

皇鼎董事會決議，每股配發現金股利1.2元，優於2021年的1元；並訂於6月9日，召開股東會，並全面改選董事。

皇鼎建設執行副總經理曹羅方表示，皇鼎去年營收和獲利表現維持亮眼的水準，主要是來自於多筆科技廠辦大樓和飯店資產的處分，以及其他新成屋銷售去化順利。

在配發股利方面，曹羅方表示，近幾年營建工程造價持續飆漲在高檔，目前還是居高不下，在營建成本拿捏上，也是一大考驗，因此皇鼎在後續的儲備中案源，將還是會傾向採取先建後售策略為主，相對的手中也必須保留適當的現金在手，基於董事會考量要儘量回饋股東，在公司多年來已儲備適當保留盈餘下，還是儘量配發多一點現金給股東，因此董事會決議配發現金到1.2元。