2019年的總統專機私菸案，桃園市政府認為華航違反《菸酒管理法》裁罰600萬元，華航不服提起行政訴訟請求撤銷處分。台北高等行政法院駁回後，華航上訴，遭最高行政法院駁回確定。

桃園市政府依據關務署台北關通報資料，認定華航因國家安全局人員在2019年7月11日隨同總統出訪友邦當日在華航專機刷卡購入9797條菸品尚未交貨，同年月22日專機返抵桃園國際機場時，從專機上及保稅倉庫各搬取597條及9200條免稅菸品。

這些菸品載運至機場管制區，未填具進口報單辦理輸入許可證等手續，利用禮遇通關機邊行李免驗放行方式，經由國賓通道駛出C3管制門入關，逕行由管制區運輸至課稅區，桃園市政府認為，因查獲現物價值1262萬2600元，已超過法定罰鍰上限600萬元，裁處華航罰鍰600萬元。

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