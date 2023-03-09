陳福海將尋求管道向對岸爭取開放陸客到金自由行，讓小三通邁向真正常態化的營運。(于家麒攝)

台商渴望已久的小三通「中轉」，終於將在清明節前開放實施。(于家麒攝)

行政院會及陸委會今(9)日公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，有關小三通將於清明節前開放客運中轉，金門縣長陳福海稍早表示，經過不斷的溝通協調，終於迎來國人渴望的「中轉」好消息，已要求縣屬單位全力配合執行；接著將尋求管道向對岸爭取盡快開放陸客自由行與團體到金門旅遊，讓金廈泉小三通邁向真正常態化的營運。

縣府觀光處長張瑞心表示，小三通自1月7日復航後，在這兩個月的營運過程間，縣府團隊不斷的針對疫情趨緩後的數據、每週搭乘人數的情況滾動式檢討應變。張瑞心說，在春節專案期間，衛生局也緊盯地區疫情發展，在一段時間的觀察後，統計數據明確顯示小三通復航後地區疫情確診比例並沒有顯著提升，在近期確診人數更是明顯趨緩減少。

據了解，縣府在小三通復航後就持續與陸委會以及CDC疫情指揮中心保持密切溝通，在1月底開始向中央爭取小三通能全面開放；2月初小三通春節專案結束後，2月10日陳福海就前往台北拜會行政院副院長鄭文燦。緊接著2月18日在台灣宣佈室內口罩解禁前，縣府觀光處也行文希望能儘速放寬小三通搭乘身份的戶籍管制，上月二二八連假前陳福海再次與中央高層溝通，昨(8)日更指派重要幕僚到陸委會、海基會座談說明縣府立場。

陳福海表示，今日上午接到來自台北的電話告知小三通將於清明節前開放全體國人搭乘中轉，接下來的一週將由縣府觀光處及相關部門與交通部航港局、內政部移民署開會協調執行細節及配套作業，具體方案確認後將由陸委會公布。

目前現行的小三通客運搭乘規範已經確定將在清明連假前迎來更積極開放的措施，陳福海也期待透過搭乘規範的放寬，讓更多台籍旅客能享受這條便捷的旅運管道，同時替地區觀光產業再次帶入活水與商機。