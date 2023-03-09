證交所表示，泰福-KY最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有證交所營業細則第49條之1第1項第1款規定之情事，自3月13日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。 另泰福-KY因減資彌補虧損換發股票，舊股票自3月2日～10日止停止在市場買賣，新股票上市開始買賣日期為3月13日。
泰福-KY 13日起打入全額交割股
證交所今（9）日宣布，自3月13日（下周一）起，泰福-KY（6541）上市有價證券列為變更交易方法，即股票打入全額交割股。
證交所今（9）日宣布，自3月13日（下周一）起，泰福-KY（6541）上市有價證券列為變更交易方法，即股票打入全額交割股。
證交所表示，泰福-KY最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有證交所營業細則第49條之1第1項第1款規定之情事，自3月13日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。 另泰福-KY因減資彌補虧損換發股票，舊股票自3月2日～10日止停止在市場買賣，新股票上市開始買賣日期為3月13日。
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