證交所表示，泰福-KY最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有證交所營業細則第49條之1第1項第1款規定之情事，自3月13日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。 另泰福-KY因減資彌補虧損換發股票，舊股票自3月2日～10日止停止在市場買賣，新股票上市開始買賣日期為3月13日。