由於市場對升息的擔憂情緒逐漸趨緩，國內外市場需求展現明顯補貨動能，客戶積極回補庫存效益顯現，且精剛針對客戶訂單生產進度掌控得宜，帶動2月出貨再傳捷報；除油氣及能源產業穩定貢獻營收外，航太及生醫應用也為業績及獲利挹注成長動能。

至於接單方面，在景氣與需求好轉帶動價格提升。歐美市場穩健成長需求持續強勁下，新開發客戶的訂單及數量亦同步暢旺；雖然目前全球仍籠罩在俄烏戰爭及土耳其震後重建等重大不確定因素中，特殊合金的應用可望提供相當的量能，因此公司中長期對整體營運仍保持正向看法。