陸委會副主委詹志宏。（陳冠宇攝）

陸委會今日宣布恢復兩岸10個定期航點，外界關注兩岸人員交流、包括專業交流等何時開放。陸委會對此表示，還是不能忽略疫情隨時可能有新的變化，至於兩岸之間的人員往來，政府會滾動式地進行檢討，逐步放寬是趨勢。

政府決定，將於10日起恢復陸方10個定期航點，陸委會副主委詹志宏於記者會上被問及，我方是否認為大陸疫情可控制才開放？詹志宏回應稱，防疫方面是經過衛福部的審慎評估，認為依照現在的量能，對於台灣地區的防疫影響是可以控制的。

媒體繼續提問稱，衛福部既然認為目前大陸的疫情算是可控，則目前政府對陸客觀光、專業交流的部分，包括陸媒駐點進一步開放，有何態度與規劃？

詹志宏對此表示，從各方面的資訊看來，現在兩岸的疫情都在趨緩，但還是不能夠忽略疫情隨時可能有新的變化。「我們可以看到，大陸正在召開的全國兩會，也是採閉環管理，除了少數人之外，全場都是戴口罩，那他們也是很謹慎的。」

詹志宏認為，這個是能夠健康有序推動兩岸交流逐步恢復很重要的一個因素。至於兩岸之間的人員往來，政府會滾動式地進行檢討，逐步來放寬，「這是我們的一個趨勢」。