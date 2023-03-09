台9線蘇花公路159.3公里處秀林鄉大清水隧道南口，年初因降雨、地震造成上邊坡嚴重崩坍，交通部一度緊急調度海運、貨車支援疏運。公路總局第四區工程處南澳工務段原定明天封路清除隧道上方落土時，不過今晚公告因故取消，施工時間再另行公告，目前白天仍單線雙向機動管制，請用路人注意各項管制訊息。

蘇花公路大清水隧道連接13號隧道的明隧道，因大片土時坍落，隧道口上方約30公尺處邊坡節理破碎，坍方量達1200立方公尺，明隧道難以承受衝擊，長達25公尺被壓毀，包括混凝土和鋼構部分嚴重受損，目前白天施工時維持單線雙向管制通行。

原訂明天（10日）上午9時至11時，道路封閉2小時，進行隧道口鋼構明隧道頂部崩坍土石清理，因故延期辦理。公總提醒用路人，蘇花路廊沿線進行各項施工及機動管制，可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）或下載「幸福公路APP」及收聽廣播，注意各項管制訊息。

南澳工務段長陳鶴仁稍早受訪說，因原本混凝土明隧道被砸毀，將興建約20公尺長鋼構明隧道，現正辦理鋼棚架立柱及橫梁工作，施工進度略有超前。鋼棚架預計下月底前可以完成，屆時就能恢復正常的雙向通行。

之後搭建鋼構明隧道，這部分已經發包，正由鋼構廠裁切鋼板加工，預計年底前施作，施工時會視需要做交通管制，大清水隧道整體災修工程今年底前可以完成。