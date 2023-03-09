因需求不振，產能利用率降至30％，而受匯兌及子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，穩懋去年第四季驚見上櫃掛牌來首度單季虧損，2022年全年EPS則為4.25元，終結連三年賺逾一個股本的紀錄，更下探2016年以來、近七年低點。
穩懋於日前法說會上表示，客戶仍在調整，因市場需求持續疲弱，且為傳統淡季因素，預期第一季營收將較季減high-twenties（27％～29％），估毛利率約為low-teens（11％～13％）的水準。
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105），2022年全年稅後純益為14.14億元，年減73％，每股稅後純益（EPS）為4.25元，9日董事會決議配發現金股利2.5元，股利水準降至2017年以來新低，配發率約55％，則降至2016年以來新低；以9日收盤價174元計算，現金殖利率1.43％。股東會將於5月26日召開。
因需求不振，產能利用率降至30％，而受匯兌及子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，穩懋去年第四季驚見上櫃掛牌來首度單季虧損，2022年全年EPS則為4.25元，終結連三年賺逾一個股本的紀錄，更下探2016年以來、近七年低點。
穩懋於日前法說會上表示，客戶仍在調整，因市場需求持續疲弱，且為傳統淡季因素，預期第一季營收將較季減high-twenties（27％～29％），估毛利率約為low-teens（11％～13％）的水準。
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