因需求不振，產能利用率降至30％，而受匯兌及子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，穩懋去年第四季驚見上櫃掛牌來首度單季虧損，2022年全年EPS則為4.25元，終結連三年賺逾一個股本的紀錄，更下探2016年以來、近七年低點。

穩懋於日前法說會上表示，客戶仍在調整，因市場需求持續疲弱，且為傳統淡季因素，預期第一季營收將較季減high-twenties（27％～29％），估毛利率約為low-teens（11％～13％）的水準。