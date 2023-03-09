此外，國化去年獲利2.86億元，EPS 1.89元，年增81％；董事會通過配發1元現金股息，以股價26.9元推算，殖利率3.71％。

國化2月營收0.54億元，月增107.7％，年增7.26％；前二月營收0.81億元。除化工業務持續推動內外銷，業外持股29.55％的和淞（6826）業務穩健成長，對國化挹注頗豐。

國碳科防火塗料營收比約47％；防火工程業務具有歐美UL、FM、Intertek，國內CNS及大陸3C等認證，國內也有各項重大工程完工實績。受制新冠疫情人流控管影響大型公共建設、民營工程進度推展，國碳科去年爭取國內民營建廠的防火工程案外、調整原物料採購方式因應，去年EPS2.08元，連三年每股獲利維持2元以上。

國碳科隔熱材料防火塗料以外銷美國為主，競爭對手為FLAME SEAL、NO–BURN Inc、57-FF88、TPR2等國際大廠。節能減碳議題日益受到重視，各國都加速節能建築材料的開發，國碳科配合美國材料商通過超過百項認證。伴隨各國基建積極推展，營運蓄勢加速衝刺。