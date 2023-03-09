荷蘭貿易部長施賴內馬赫表示，因應國家和國際安全考慮，最快夏季前限制對中國大陸出口先進晶片技術。中國大陸外交部發言人毛寧今回應，中方對荷蘭方面以行政手段干預限制中國大陸和荷蘭企業的正常經貿往來表示堅決反對，已向荷方提出交涉。

毛寧指出，近年來，個別國家為了剝奪中國大陸的發展權利，維護自身霸權，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、工具化，甚至不惜犧牲盟友的利益，脅迫誘拉一些國家對中國大陸採取出口限制措施，有關霸凌霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中方企業的合法權益，也嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟發展，終將反噬自身。

她強調，中方希望荷方秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，從維護自身利益出發，不跟隨個別國家濫用出口管制措施，同中方共同維護國際產業鏈、供應鏈穩定和自由開放的國際貿易秩序，維護兩國和雙方企業的共同利益。