不過，因油價波動趨緩，且石化上游原料苯及乙烯、丙烯報價持平，追價買盤趨緩，ABS、PS報價持平，PVC、PP連袂下滑10美元。

大陸PE市場震盪運行，油價波動調整，短期對PE影響有限，供需基本面佔據主導。其中，HDPE受市場貨源供應緊張影響，持貨商無意低價出售，市場價格較為堅挺，部分市場部分牌號逆勢上行。市場預期，大陸PE計劃檢修損失量6.19萬噸，供給或有縮量，而地膜訂單累積，繼續支撐LLDPE需求。

此外，大陸PVC市場因部分生產企業近期有降負荷或者臨時停車情況，供應有所減量，而政策短期利好支撐有限，報價行情先漲後跌，價格重心小幅上移，預計短期延續區間震盪走勢。

台塑認為，雖然大陸新產陸續投產（HDPE及LLDPE各110萬噸），惟步入HDPE包裝材及管材、LLDPE農膜及帆布需求旺季，加上乙烯成本上漲支撐，PE後市看漲。

EVA也因下游光伏組件廠獲利回升，需求增加，光伏料行情上漲，加上歐美通膨減緩及大陸疫情解封，終端需求逐漸提升，且進入鞋材傳統旺季，需求、價格可望持續提升。

台塑兩岸EVA產能達34萬噸。台聚、亞聚LDPE/EVA年產均為15萬噸；大陸古雷30萬噸EVA裝置主攻大陸，台聚與亞聚也以70％比30％合資投資EVA銷售公司。