築間餐飲集團為擴大市占再創全新燒肉品牌「绘馬別邸」，首店開在近期最受關注的黃金區段、台中水湳經貿園區的中平路，新店3月10日起加入台中燒肉戰局。試營運期間推出優惠活動，憑VVIP邀請函同享88折優惠，另外台中適逢世界棒球經典賽（WBC）期間，3月10日至12日期間限定，憑中華隊出賽賽事之票根同享88折優惠外，再加送「WBC隱藏菜品」紅不讓醬牛骨乙份。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，「绘馬別邸」台中水湳店加入營運，集團多角化營運再增新業態，今年後續預計還有「NAKAMA肉匠屋」等，都在如火如荼的籌備中。林楷傑說，2023年築間集團將再開60家門店，全台門店總數預計達200家。

築間集團3月共有7家門店要開幕，包含燒肉smile於新北市，築間幸福鍋物於桃園、台中、高雄都還要展店，同時大舉徵才超過1,200人，起薪3.2萬元，外場服務員平均薪資4萬元，相當優渥，廣納各方餐飲專才，全力拓展集團事業版圖。

「绘馬別邸」首店，築間餐飲集團採租地自建方式，降低租金成本，期望在經營獲利上更顯成效。新店佔地超過百坪，80個座位。用餐座位部份分為開方式及半開放式的包廂。開放式區域分別規劃4人、6人座，半開方式包廂有則有4人、8人及10人座三種型態供選擇，半開放式的包廂用餐環境保有獨立隱密性。用餐空間整體設計以日式木質為鋪陳，大氣且沉穩的風格，打造靜謐雅致空間。

有別於目前築間餐飲集團旗下個人鍋物、個人燒肉及吃到飽的營業模式，「绘馬別邸」主推日式精緻燒肉套餐，採套餐型式供餐，提供更多元的消費選擇。「绘馬別邸」品牌概念源起日本人相信神明以馬匹為坐騎的神聖含意，將自己的願望，寫在馬匹的木板上，奉納給神社，以求心想事成。築間新品牌提供高質量原肉與海鮮，在地蔬食，以簡單的調味，來呈現食材炙燒後的本真美味，無論硬體或軟體，每一環節都細膩獨到，遞送顧客對美食旅程的心願與食材品質的最高寄託，傳達品牌精神。

「绘馬別邸」台中水湳店，營業時間從上午11點營業到凌晨4點，不論是加班晚歸或夜貓族都有機會在深夜享用絕品饗宴。眾所矚目的菜單，雙人及三人套餐供選擇。套餐設計方面，有別於目前築間餐飲集團旗下各品牌的用餐型態，套餐內容有先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道菜，多達50種以上的品項選擇。雙人套餐從1,680元至4,280元+10%，分為5個價位。