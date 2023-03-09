近年來物價上漲，許多外食族大喊吃不消。日前卻有一名女網友表示，在某間自助餐店夾了「2肉1菜」，老闆竟然只收她25元，讓她覺得不敢置信，然而，貼文一出，女網友卻慘遭一票網友痛批：「詐騙」、「唬爛」、「騙讚」，結果隨後就有神人找出該自助餐店打臉酸民，該店其實隱身在台南官田的工業區裡面，CP值相當高，堪稱「工人最愛」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，日前她工作途中經過一間從沒去過的自助餐店，夾了滷肉、滷排骨、高麗菜，並點一碗淋了滷汁的飯，老闆娘竟然說只要25元，讓原PO一度以為聽錯，直說：「連我自己都不相信！」

貼文曝光後，讓一票網友覺得詫異，留言狂酸，「沒給地址店名供驗證的一律視為詐騙」、「闆娘應該是原PO的媽媽」、「這樣25我不敢吃欸」、「唬爛不用成本」、「算錯跟騙人的可能性比較大」、「太便宜的反而不太敢吃」。

不過，有神人從留言串中的提示找到真實店家，其實是在台南官田工業區的一間小店，並替原PO喊冤，「沒騙人！真的很便宜」，尤其是在供餐即將結束前，老闆還會不惜成本大特價，有網友夾了1條魚、3樣菜，白飯淋肉汁，一共只付了40元。店址一出，原PO馬上跪求低調，擔心以後再也吃不到。

有網友找到原PO所說的自助餐店，直說「真的很便宜」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

實際查詢發現，該店的Google商家評價平均為4.5顆星，不少人大讚CP值高，晚到可能會吃不到，「價位真的很便宜，建議12點前去菜比較多，12點後菜很快就沒了」、「很便宜！但就是太多人太早沒菜」、「美味食堂，工人的最愛」、「菜色很多，食材不錯，勞工的最愛，」。