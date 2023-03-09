義大利推出「黑暗騎士」哈維先發對陣古巴。（鄭任南攝）

古巴先發投手艾利亞斯威風八面，五局好投只被義大利打者敲出2安，送出3K。(悍創行銷提供)

第五屆世界棒球經典賽分組預賽持續熱戰，古巴隊迎戰義大利隊，古巴先發投手艾利亞斯，突破用球限制，5局只被擊出2支零星安打，成功封鎖義大利打線，打完5局雙方依舊0比0。義大利在6、7局靠著安打攻下2分，古巴在7局下追回1分，仍以1比2落後。

義大利由棒球名人堂成員皮亞薩執掌兵符，也曾參加過2006年首屆經典賽，此次帶領多位大聯盟好手來台參賽，先發投手「黑暗騎士」哈維，先後效力過大都會、紅人、天使、皇家與金鶯，2013年手肘韌帶斷裂，2015年成功復出，獲得國聯東山再起獎殊榮。

前兩局哈維成功封鎖古巴打線，三局下接連被後半段棒次德瑞克和穆西卡敲出安打，開路先鋒吉伯特將兩隊友送到得點圈，可惜孟卡達的三壘後方高飛接殺，效力於白襪的羅伯特擊出內野滾地球，被效力於光芒的馬斯卓波尼美技封殺於一壘前。

義大利四局上依舊無功而返，艾利亞斯威風八面。四局下，義大利換上中繼投手帕蘭特，古巴強打戴斯派耶立刻敲出安打，馬斯卓波尼差點發生守備失誤，但還是將戴斯派耶狙殺在二壘前，坎塔納雙殺打，義大利成功守住城池。

艾利亞斯將用球限制發揮至極限，投了67球，送出3K、1保送、2安打，讓義大利打線連續五局都無功而返。

五局下，古巴攻勢再起，帕蘭特投出兩次保送，不過，帕蘭特送三次古巴強打孟卡達，用速球化解自己造成的危機。

六局上，古巴換上中繼投手荷西羅德里奎茲，沒想到風雲變色，義大利弗瑞利克、帕斯夸提諾與小弗萊徹連續3支安打攻占滿壘，古巴緊急更換第三任投手克魯茲，但仍被蘇利文敲出右外野高飛犧牲打，弗瑞利克奔回本壘，率先突破僵局，取得1比0領先優勢。

六局下，義大利派上第三任投手效力於費城人3A的尼托利，尼托利毫不拖泥帶水的用2次三振結束古巴隊攻勢。

七局上，古巴換上第四任投手、效力於日本軟銀隊的莫伊涅洛，義大利攻勢再起，羅培茲安打上壘，馬斯卓波尼擊出左外野深遠飛球，塞斯佩迪斯沒能將球接牢，大會判定二壘安打，羅培茲與馬斯卓波尼兩位大聯盟打者聯手，幫助義大利取得2比0領先。

七局下古巴隊吹起反攻號角，阿魯巴耶納擊出中外野安打，義大利防守出現失誤，阿魯巴耶納工站上三壘，坎塔納立刻補上強襲安打，古巴追回1分。尼托利德瑞克之後退場，義大利換上拉索沙救援，古巴也換上D.賈西亞代打，拉索沙投出觸身球，古巴攻佔上一二壘得點圈，吉伯特三壘方向滾地球，坎塔納出局，白襪隊強打者孟卡達遭到三振，古巴留下兩個慘壘，1比2落後。