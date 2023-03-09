北韓因反對預定於3月13日至23日進行的美韓聯合軍演「自由之盾」（Freedom Shield, FS）而發射了短程彈道飛彈（SRBM）至黃海，是今年經確認的第4次飛彈射擊行動。

據《韓聯社》9日報導，聯合參謀本部（ROK JCS）表示，北韓今天（四）於當地時間下午6時20分發射了一枚短程彈道飛彈（SRBM）從南浦一帶射往韓國西海（黃海）方向。

軍方表示，「在加強監視和防備的同時，美韓2國緊密協調，保持萬無一失的準備狀態。」

自從上個月20日發射了2枚大型火箭之後，北韓今天再度發射彈道飛彈發射，是今年已經確認的第4次飛彈射擊行動。北韓聲稱上個月23日發射了4枚戰略巡弋飛彈，但美韓並未證實。

軍方在發現這一枚飛彈後超過1個半小時才公佈了情報。在此之前，軍方一直維持即時公布彈道導彈發射的情況。

軍方在本次彈道導彈的航跡上實時探測到了該導彈，但由於時間非常短，因此需要進行進一步的分析。南韓推測北韓是因反對預定於3月13日至23日舉行的韓美聯合軍演「自由之盾」而採取挑釁行動。

韓美即將舉行自由之盾聯合演習，規模大為擴大，是為全球等級的實戰演習。美國航母尼米茲號（CVN-68）、裝載巡弋飛彈的核動力潛艇和B-1B戰略轟炸機、MQ-9死神無人機都已經於3月3日和6日部署至朝鮮半島。

韓國和美國決定加強對北韓核武器和飛彈發展的防禦演習，北韓對此表示警告，並表示韓國和美國這種炫耀武力的行為，是違反聯合國安理會決議的行為，北韓還表示，他們將採取「壓倒性對策」以回應這種行動。

這是在去年朝鮮半島緊張局勢緩和後，首次進行這種規模的演習。在此之前，韓國和美國一直表示，只有在北韓採取挑釁行動時，才會進行此類演習。