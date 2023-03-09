日股短線多頭氣盛，日經指數周四收盤再漲178點或0.6％，收在28,623點的去年8月26日以來新高。

東證指數（Topix）更大漲0.97％，收在2,071.09點，盤中曾觸及2021年9月以來新高。

帶動漲勢的主要利多在於日圓走貶，激勵電子與金融類股齊揚，恩益禧（NEC）大漲3.4％，銀行股理索納控股（Resona Holdings）勁揚3.9％。

投資人緊盯經濟指標與周五即將揭曉的日銀最新貨幣決策，在決策出爐前夕，日圓出現止跌反彈，周四亞洲匯市報136.75兌1美元，高於周三紐約匯市收盤的137.36日圓。

星展銀行研部外匯暨信用策略師Chang Wei Liang表示：「在日銀公布最新決策前夕，日圓對十大集團貨幣全面走升，日圓對美元走升可能原因在於日銀總裁黑田將舉行最後一次決策會議，而黑田向來有出乎市場意料之外之舉，投資人擔心日銀會調整政策而先進行平倉。」

日本眾院周四通過植田出任日銀下屆總裁的人事，取代將於4月8日任期屆滿的黑田。植田曾執教日本東京大學，1998到2005年為日銀決策理事會成員。

此外，日本眾院周四同時通過日野良三與內田真一出任日銀副總裁的任命案，日野良三為前日本金融廳廳長，內田真一則為日銀現任負責貨幣政策的執行理事。

日本參院周五將就植田、日野與內田的任命案進行表決，料將順利過關。