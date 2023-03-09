2024年總統大選，國民黨人選未定。國民黨主席朱立倫宣布，將徵詢執政縣市長、立院黨團、意見領袖，彙集大家意見。前扁辦主任陳淞山表示，國民黨要贏2024總統大選，最好的方法就是「內部要整合」。

針對2024總統大選，陳淞山今(8日)在廣播節目《千秋萬事》中表示，必須自己內部團結起來，才有辦法打仗。而國民黨的問題點，就在這一點上。至於民進黨，副總統賴清德和總統蔡英文4年前再怎麼不合，戰完以後就合作。

陳淞山還舉例表示，2008年總統大選，前行政院長謝長廷、蘇貞昌那一次也是一樣殺到刀刀見血、刀刀見骨，最後還是整合。

陳淞山指出，國民黨怎麼不學民進黨這樣的態度？為什麼一定都要當老大，輸的人當老二行不行？這些都是必須要考慮的。國民黨總統人選如果是最強的，為什麼不能合作？因為合作就是贏。而國民黨要贏民進黨最好的方法，先不管民眾黨主席柯文哲的問題，國民黨自己內部就是要整合，初選輸的人能夠選擇合作，這是最好的，初選輸的人是否願意跟對方搭檔，這就是很好的互補，對國民黨而言，也是最強的。