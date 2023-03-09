每個人對於某些關鍵字總是特別敏感，一瞬間打起十二萬分精神嚴陣以待。一位女子表示，每次她準備向男友問問題時，只要說出「欸我問你喔」5個字，不管接下來的問題是正不正經，男友都會態度凝重、把皮繃緊，讓她覺得很有趣。貼文一出，釣出一票女生笑說自己的男友也是這樣！

原PO在Dcard發文表示，每次她要問男友白X問題或是正經問題的時候，都會說出「欸我問你喔」5個字，而男友聽到就會把皮繃緊、態度凝重起來，讓她笑說「是不是怕被提分手還是覺得自己又要被罵了，有沒有人的男朋友也會這樣？」有一次她跟男友好好溝通時，還沒準備好怎麼說明，只說要好好聽她說好好溝通，結果男友開始委屈的說，明明最近自己都很乖、沒什麼玩遊戲，讓原PO直呼「感覺就是很怕他被我丟掉」。

對此，許多女網友紛紛回應，「我男友也是，可能是因為我跟上一任就是問完問題後覺得不適合才分手的，所以他聽到這句會整個嚴肅起來，好可愛」、「就跟我媽每次叫我全名的時候，我就會皮繃緊一樣」、「我們可以聊聊嗎？男友：我做錯什麼事了嗎？哈哈哈哈哈哈哈哈哈」；男生們則說明，「魔鬼藏在細節裡，『女友問的問題』就是一個藏了無數魔鬼的魔窟，所以會正襟危坐準備認真以對」、「根據經驗，這種開頭都是很棘手的問題，比如掉到水裡之類的」。

另外還有內行人分享，比「欸我問你喔」5個字更嚴重的開場白，「這個問句還好吧哈哈哈哈，比較可怕的是傳訊息問，『先說喔！我沒有生氣，但有件事情我一直很想問你』，這才是準備爆發的前兆」、「最可怕的應該是『我有重要的事要跟你說』」、「叫全名+你過來一下+我有事情要問你=男友直接嚇死」。