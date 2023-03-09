宜蘭縣三星鄉楓林一路月眉圳路上架起一整排太陽能板支架，遭居民批破壞景觀且雨多的宜蘭設置太陽能板具有經濟效益嗎？（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

業者說明，承租溝渠長度總計約3.2公里，架設太陽能長度約1.8公里，使用比率僅57％。（業者提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣充滿田園風情的三星鄉，其三星蔥亦為全台知名農作物，孰料，楓林一路月眉圳路上架起一整排太陽能板支架，遭居民批破壞景觀且雨多的宜蘭設置太陽能板具有經濟效益嗎？對此，光電得標業者表示，一切依中央及縣政府相關法令審定，且就相關程序核備在案，研議是否再次召開說明會釋疑。

有在地居民在臉書PO文，質疑在雨多的三星鄉設置太陽能有效益嗎？且還能清圳防汎嗎？太陽能面板擋得住颱風來襲等反對話語；下方網友紛紛說，太天才了！想跪拜、吸金大法、對附近居民不會帶來影響、覺得神奇等嘲諷留言。

行政院農委會農田水利署宜蘭管理處說明，月眉圳幹線等太陽光電系統計畫是為配合國家政策推動綠能建設所執行的，由管理處提供場域，民間綠能公司出資興建，啟用後發電，其綠能公司用太陽能板集電，把電賣給台電公司獲取收益，因宜蘭地區光照不足，故台電購買定價比中南部多15％，以平衡經濟效益。

水利署宜蘭處長朱清勇指出，此計畫以不影響居民生活為主，而選擇市區以外、較郊區的三星鄉，光電業者在去年12月得標後，根據合約內容已舉辦2場相關說明會，於今年1月中旬動工，預計5月中完工；對於在地居民的反映，會再與業者協商，是否再辦說明會讓更多民眾了解計畫內容。

光電業者說明，此標租案為中央法令審定的案子，一切依相關程序核備在案；該工程分為月眉六支排水、月眉圳幹線下游段、上游段加角地，共3個區域執行，承租溝渠長度總計約3.2公里，架設太陽能長度約1.8公里，使用比率僅57％，因有些路段避開民宅等建設，且光電設備架高約3米，以解決清淤車可疏濬問題。

業者進一步指出，總設置容量發電達2493千瓦，相當於每年有264萬度的電量可使用，因政府推動當地發電供給當地，遂根據台電數據顯示，可供給約625戶全年用電使用。之前說明會或許有些許瑕疵，沒能讓沿線居民都到場了解，會與主管機關研議是否再次召開說明會釋疑。