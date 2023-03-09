日本愛知縣警方8日前逮捕3名涉嫌以舔醬油瓶、口水抹壽司行徑惡搞迴轉壽司業者的男女，據悉這很可能是全國發生「壽司恐攻」以來警方首度逮人。不過，在一向標榜衛生的日本餐飲界出現如此超級不衛生惡搞事件，「迴轉壽司」這項日式餐飲招牌形式已遭受明顯威脅。

英國廣播公司報導，今年2月，日本網友瘋傳一段噁心影片，引燃眾怒。影片中一名男子用舌頭舔著迴轉壽司店內的公用醬油瓶，還用口水塗抹轉盤上的一碟碟壽司，地點是大型迴轉壽司業者「藏壽司」愛知縣名古屋一處分店。

日媒報導此事發生在2月3日，藏壽司2月4日報案。嫌犯一共2男1女，分別為21歲男性、19男性、15歲女性，3人均無業。警方說，涉案者均已承認犯行。

「藏壽司」研發了告警系統，部分門市迴轉軌道安裝感應器與攝影鏡頭，若有人把蓄意破壞的餐食擺回軌道，系統會向位於琦玉縣、大阪兩地的總部發送警報並通知案發門市處理。該公司說，新的感應器也能辨別哪一盤食物遭到破壞、辨識做出惡搞舉動的桌號。

然而日本社群平台自此陸續出現幾十支類似的噁心影片，消費大眾為之恐慌。多家迴轉壽司業者呼籲惡作劇者停止這種蓄意破壞食物的舉動，並揚言採取法律行動。

「迴轉壽司」是聞名全球的日式餐飲形式。（資料照／路透社）

受「壽司恐攻」影響，日本好幾百萬人不敢吃迴轉壽司，業者生意大受影響。「壽司郎」等公司股價也應聲下跌。

藏壽司發言人表示，這些在網路瘋傳的影片對於轉盤式餐飲經營模式可謂「極度危險」，已構成嚴重威脅：「迴轉壽司式日式文化的一環，我們引以為傲。我們想保證讓消費者吃到由轉盤送上的壽司，吃得安心且舒適」。

有些業者暫停店內迴轉檯運作，效應遍及全日本。關東地區連鎖業者「壽司銚子丸」表示，由於在橫濱一家店內薑片盒內發現加熱式菸品的菸嘴，公司決定停止以轉盤供餐，消費者入座之後由店員送上調味醬料，食客的餐點由店員送到消費者面前。

日本壽司業者「藏壽司」是大型連鎖店，日前遭人上演噁心惡作劇影響生意。圖為東京一處門市食客用餐情形。（資料照／路透社）

「壽司郎」上月更改服務條款，食客必須自行向店員索取餐具與調味料，已降低惡作劇發生風險。

在這些令人備感噁心的自拍惡搞影片之中，有人在迴轉壽司經過他們身旁時做出舔筷子、摸壽司的舉動。上月流出的一段畫面裡，惡作劇者趁著一盤送往他桌的餐點行經他們身旁時趁機把芥末放進盤子裡。

日本餐飲業者近年飽受多重衝擊，生存不易。除了新冠肺炎疫情、日圓持續走貶影響全球供應鏈、俄烏戰爭，現在又多了這種噁心的惡質行徑添亂子。