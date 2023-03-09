財政部統計處專門委員梁冠璇表示，證交稅2月實徵淨額轉為年增和開市天數有關，如果合計1、2月來看，由於去年基期偏高，加上通膨和央行升息等造成資金壓力，導致成交量下滑，前兩月證交稅實徵淨額191億元，年減額94億元是2002年（網路泡沫）以來最大，年減幅度32.9％則是2010年（金融海嘯）至今最高。

不過，梁冠璇也提到，觀察上市櫃每日成交值月變動情況，2月單月為2,807億元，較1月成長23.6％，3月至今則約為3,175億元，較2月再成長約13.1％，主要是Fed升息腳步可能放緩，加上先前ChatGPT熱潮帶動AI相關類股交易動能，可望為台股「迎來曙光」。

財政部去年編列今年預算時，估算的台股每日成交量是2,648億元，即今年全年證交稅收如要達標，台股日均量必須在此水準之上。

同樣受到交易天數影響的還有期貨交易稅，財政部統計，2月期交稅實徵淨額為5.62億元，較去年同期微減400萬元，減幅僅0.6％，幾乎 是持平。

財政部統計2月實徵淨額956億元，年增189億元，增幅24.6％；累計前兩月實徵淨額2,724 億元，年減76億元，減幅2.7％。達成率方面，財政部指出，前二月實徵淨額占累計分配預算數 105.2％，占全年預算數8.9％。

2月實徵淨額與去年同月比較，以營業稅及貨物稅各增加68億元及43億元較多，土地增值稅則減少16億元。累計前兩月實徵淨額與去年同期比較，則以證券交易稅減少94億元、土地增值稅減少72億元較多，但營業稅增加50億元、綜合所得稅增加45億元。

今年前二月累計稅收創新高的稅目，包含綜所稅、營業稅、贈與稅和房屋稅等四個稅目。