新北有1名76歲阿伯，是某間銀行30年的客戶，因某天要購買美金，但基於沒空無法前往分行辦理，於是請了1名女理專到府服務，豈料，他竟然趁女理專在講解簽署文件時間，竟然伸手進女理專胸口揉捏胸部、乳頭猥褻得逞，女理專雖然不斷拒絕「阿伯請你不要這樣」，直到看見女理專胸前的十字架問「妳是基督徒？」才收手；法官依強制猥褻罪，判他有期徒刑7月。可上訴。

依據判決書記載，110年4月下旬一名銀行女理專，因為1名76歲阿伯是銀行30年的理財客戶，且無法前往分行辦理購買美金業務，於是她前往阿伯的住處協助文件簽署，她一到阿伯家後，對方先是向她介紹家中環境，並且請她到房間看股票獲利狀況，後來，阿伯把她帶到餐廳，希望她能協助網路銀行APP與簽署美金交易文件。

女理專表示，她與阿伯到餐廳後，對方向她說「妳的皮膚很白，看起來胸部很挺」，於是阿伯竟將手從她的領口伸進去，並且揉捏她的胸部，以及摸她的乳頭，她當下非常害怕，但又無法掙脫，阿伯還說「我很喜歡妳，所以跟妳捧場做業績」，甚至還問她可不可以親一下，她不斷拒絕和阿伯說「不要這樣」，但對方沒收手說「好軟喔，好白喔」。

然而，直到阿伯突然看到她胸口的項鍊，便問她是不是基督徒，她回應是之後，對方便停止了動作，並將手離開她的胸部，她表示，後來也不知道經過多久，但事情發生之後只覺得很緊張，想要趕快離開。

事後，女理專也傳了訊息給這名阿伯，訊息內容寫道「阿伯因為上周四您對我的侵犯，所以現在無法再服務您，若您有銀行業務上的需求，可以直接找業務主管，謝謝您」，之後，女理專也報警提告。

這名阿伯矢口否認有強制猥褻犯行，並辯稱「我只有碰一下而已」，女理專說不可以後，就馬上將手收回來，並且他摸女理專時有碰到項鍊，才看到項鍊上是小小的十字架，所以才會問對方是不是基督徒。

新北地院審理，審酌阿伯與女理專是銀行理財人員與客戶關係，但因為阿伯見女理專身材姣好，竟位尊重女理專性自主權，造成女理專心靈受創，並且阿伯犯後仍稱女理專誇大不實，難認有悔意，但因阿伯無前科，年齡已經76歲，法官依強制猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。