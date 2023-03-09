高雄市大社區日前一名越南籍男子騎乘普重機車於大社區中山路與和平路口違規紅燈右轉，被巡邏警發現上前盤查，男子神情緊張，辯稱不懂台灣交通規則，警方識破他逃逸移工身分，查獲15包安非他命、33包咖啡包，警方當場將他逮捕，訊依違反毒品防制條例移送橋頭地檢署及移民署高雄專勤隊偵辦。

仁武分局大社分駐所員警日前於大社區中山路與和平路口執行交通崗勤務，見一男騎士違規紅燈右轉，攔查發現27歲的潘姓騎士潘男是越南籍逃逸移工，並在其背包內發現一可疑鐵盒，此時潘男神情緊張並將鐵盒丟棄想趁隙逃跑，警方見狀上前壓制，於鐵盒內查獲15包安非他命（秤重含袋毛重65.54公克），警方並搜索潘嫌身上側背包，查獲共計33包咖啡包（秤重含袋毛重54.65公克）。

經警方查證身分，潘男為越南籍逾期移工，原入境於台中，因迷上賭博而散盡錢財，逃至高雄躲藏已318天，最終仍逃不過警方法眼，被警方查獲逮捕偵辦。

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