副總統兼民進黨主席賴清德邀請英系立委餐敘，不過英系立委否認有這場餐會。前立委郭正亮解讀，在立委層次，還糾結於派系情感，那就太幼稚了。至於總統大選時是否全部都靠向賴清德？郭正亮笑稱，「百分之百，一個都不會漏！」

前衛福部長陳時中昨（8）日晚間接棒行政院長陳建仁，擔任小英之友會榮譽總會長，並說他的責任是要「遂行小英基本路線」，讓本土政權持續。另根據《台視新聞網》今（9）日報導，副總統兼民進黨主席賴清德邀請英系立委餐敘，不過英系立委否認有這場餐會。

前立委郭正亮今（9）日在中天電視《大新聞大爆掛》對此分析，「我覺得有可能臨時取消或者是行政作業做得不好，都有可能」，這常發生，也沒什麼，因為立委很忙，聯絡不到，或是助理很「天」，沒有告訴立委，這很多狀況。

主持人馬千惠說「不過其他派系證實有邀約，但英系都說不知道這消息」，郭正亮進一步解釋，「不然就是關係不好，長期失聯，就是不熟！」「我覺得一定有通知，可能就是寄個Email，不一定有看，其他比較熟就會一個個通知。」

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮披露，目前的氛圍，陳建仁真的不會選，而且3月13登記，17日結束，搞不好只有一個人登記，就已經底定了，難道到時候不掛「信賴台灣」嗎？還要掛蔡英文嗎？不可能！

對於陳時中接小英之友會榮譽總會長，郭正亮認為，作用非常有限，因為蔡英文已經要卸任了，大部分人都已經跑掉了。而且賴清德民調比蔡英文高，小英之友會直屬蔡英文，蔡英文又不選，要募款難度蠻高的，這很現實。

對於潘孟安日前喊話「小英之友會」要不要併入「信賴之友會」？郭正亮直言，這就是大實話，選舉本來就是這樣，既然蔡英文要退場了，是不是都過來？那時候還沒有這麼底定，英系的人很不舒服，覺得這麼急，一下就要兼併。

郭正亮強調，如果計較這種事，政治就很不成熟，尤其在立委層次，還糾結於派系情感，那就太幼稚了。總統大選時是否全部都靠向賴清德？郭正亮笑稱，「百分之百，一個都不會漏！」