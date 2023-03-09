特殊用餐體驗當道，消費者選擇餐廳不僅挑美食，對於享受全方位的用餐體驗更是講究。美式餐廳TGI FRIDAYS今年春季以法士達料理為核心，推出新品「法式感官樂園」，結合各式經典異國料理元素，打造出獨創法士達料理，更主打「五感體驗」，鼓勵顧客開啟不同感官來享用美食。即日起至4月17日期間，點法士達品項可體驗「法式五感任務」，並獲得調飲半價優惠，邀顧客用美食暢遊感官，用五感來品味餐點，沉浸在法士達的五感饗宴中。

法士達為美墨料理中非常具代表性的佳餚，將香料調味過的烤肉、烤蔬菜等食材放置於加熱的鐵盤上，搭配調味料及餅皮一同享用。本次春季新品TGI FRIDAYS給了法士達一個全新的面貌，結合印度咖哩、費城牛肉起司三明治等具代表性的異國料理，創造出FRIDAYS獨有的法士達料理，讓喜愛美墨料理的饕客都能大飽口福，也將原法士達的英文「Fajitas」趣味改名為「FRI-jitas」代表其獨特性。

主打「五感體驗」的新品「法式感官樂園」巧妙取用法士達吃法多元的特性，引導顧客在入座享用法士達餐點時，可放大感官，從「聽」開啟品味美食之旅；上餐時可聽見醬料淋在加熱鐵盤上滋滋作響的聲音，接著聞到餐點撲鼻的香氣，再拿起烘熱鬆軟的餅皮或新英格蘭麵包動手搭配…一直到到入口品嚐，達到探索五感的體驗，全方位滿足顧客的感官神經。

開胃菜以蹦蹦跳跳炸蝦展開，金黃酥脆的炸蝦起鍋後裹上特製蹦蹦甜辣醬，撒上清爽的墨西哥芒果辣醬，入口帶點薄荷清香，解膩又開胃。蹦跳炸蝦法士達將裹滿特製蹦蹦甜辣醬的酥脆炸蝦，撒上墨西哥芒果辣醬，搭配烘熱的麵粉餅皮。坦都里烤雞法士達特別搭配烘熱的皮塔餅、異國風味十足的印度奶油咖哩醬及蒜味炭烤雞肉，完美呈現坦都里烤雞的風貌。費城起司牛肉法士達將翻炒至熟度適中的牛肉與起司天使醬巧妙混合，配上烤熱的經典新英格蘭麵包。田納西雙拼法士達將炭烤沙朗牛排及雞肉，均勻撒上紐奧良香料，再淋上獨創田納西火焰辣醬，並搭配烘熱的麵粉餅皮。所有法士達餐點皆含茉莉香米飯、烤洋蔥、青紅椒一起放置在加熱的鐵板熱騰騰上桌，配盤皆附墨西哥辣椒片、酸乳酪及墨西哥蕃茄辣醬，豐富的配料提供顧客多種享用選擇。

本次春季新品也不忘推出TGI FRIDAYS獨創飲品，四杯全新網美系飲品，標榜讓顧客都能拍得盡興，也喝得滿足！嬉遊加勒比海使用頂級香料蘭姆酒，加入芒果果泥、百香果果泥、草莓果泥及檸檬萊姆汁，並搭配苦精，緩和蘭姆酒的辛辣口感，堪稱最佳解壓聖品。豔陽莓果瑪格麗特以龍舌蘭酒為基底，加入檸檬萊姆汁、龍舌蘭蜜及多種果泥混合成，豐富果香，酸甜爽口。香橙里拉瑪格麗特同時具有瑪格麗特及香格里拉的獨特風味，選用頂級龍舌蘭酒、法國干邑柑橘酒、檸檬萊姆汁及龍舌蘭蜜調製成瑪格麗特，再從酒體表面倒入紅酒，搖身成為網美最愛的漸層調酒。草莓羅勒瑪格麗特以新鮮草莓、羅勒葉、橘皮糖漿、檸檬萊姆汁及龍舌蘭蜜調製成無酒精瑪格麗特，獨特的口味香甜爽口。

搭配「法式感官樂園」主題，全台TGI FRIDAYS推出有趣的「法式五感任務」，顧客點購新品法士達餐點即可體驗，上傳Instagram限時動態可再獲得新品非酒精調飲半價優惠！「聽覺考驗」透過聽音效猜法士達的聲音、「視覺考驗」在品嘗之前，用視覺看出法士達的食材有哪些、「觸覺考驗」觸摸麵粉餅皮及皮塔餅，猜出對應的餅皮項體驗任務都為讓顧客能放大感官，享受到「五感饗宴」。

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