上市未滿兩年的志強-KY，董事會通過股利分派案，決議擬每股配發現金股利5元，會中也決議2023年度股東常會，預定5月30日上午9時30分，在南山人壽教育訓練中心召開實體股東會。
志強-KY去年度股利 每股擬配發現金5元
志強-KY（6768）2022年度EPS 9.22元，創史上新高，為持續分享營運成果給股東，董事會9日通過擬每股配發現金5元，盈餘配發率達54.2％，以9日收盤價72.5元計算，現金殖利率達6.9％，創歷年配息最佳一次。
志強-KY（6768）2022年度EPS 9.22元，創史上新高，為持續分享營運成果給股東，董事會9日通過擬每股配發現金5元，盈餘配發率達54.2％，以9日收盤價72.5元計算，現金殖利率達6.9％，創歷年配息最佳一次。
上市未滿兩年的志強-KY，董事會通過股利分派案，決議擬每股配發現金股利5元，會中也決議2023年度股東常會，預定5月30日上午9時30分，在南山人壽教育訓練中心召開實體股東會。
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