上市未滿兩年的志強-KY，董事會通過股利分派案，決議擬每股配發現金股利5元，會中也決議2023年度股東常會，預定5月30日上午9時30分，在南山人壽教育訓練中心召開實體股東會。

亞泥砸百億 狂掃15萬張遠傳股票
瀧澤科歡慶50年 營運攀登新高峰
轉投資給力 台肥去年每股賺2.72元
#志強-KY #決議 #每股 #年度 #擬配發