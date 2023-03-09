財政部指出，內政部建物移轉棟數已連五月呈雙位數負成長，交易轉緩態勢明顯，且在去年基期已低的情況下，今年2月土增稅仍持續年減，已連11月負成長；如果把春節因素拿掉，看前兩月，土增稅年減72億元，也是歷年同期最大減量，降幅近4成。

至於房市另兩大重要稅收契稅和房地合一個人部分表現也欠佳，其中契稅前兩月實徵淨額19.22億元、年減27.4％，都是2016年以來最差表現；個人房地合一稅前兩月年減6.29億元、減幅14.5％，則是房地合一稅2016年上路以來最大降幅。

財政部指出，房地產相關稅收表現淒風苦雨，除了去年同期有大額交易之外，主要原因還是去年央行連四次升息，加重資金成本，使得市場觀望成分濃厚，影響房地產交易。

其中土增稅部分，台中減少18.6億元，主要是西屯；台北減13.9億元，其中以大安區減少3.3億最多；新北少8.3億元，最多是土城少5.6億元；桃園也少了6.7億元，主要是八德少了2.9億元。

財政部9日也公布111年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定，供非屬房地合一新制的舊制房屋交易案件適用；全台300多個行政區有半數調漲，且幅度介於1％～6％，明顯高於前一年的70多區、1％～3％。其中高雄楠梓、新竹市和新竹縣竹北的漲幅6％最高。

財政部指出，6％的漲幅算是近三年比較高的水準，主要還是反映去年部分地區房價漲幅和交易情況。漲幅4％和5％的行政區各有30多個，像是新北的三峽、萬里，台南永康、安平，高雄三民、左營等；也有部分行政區是太久沒調，本次反映，例如彰化二林和南投埔里。

9日發布2021年財交所得標準適用需於今年5月申報的去年交易案件。