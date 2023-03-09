台驊投控（2636）董座顏益財看今年貨櫃航運市場景氣，提出10字訣，「驚濤駭浪起、船過水無痕」，他預估第二季消化庫存，第三季運價將觸底反彈，進入間歇性旺季，總歸一句將是「有驚無險」！

此外，顏益財提醒，今年在資本市場要很小心，不能做短線，看好一檔股票長期投資。

台驊8日公告處分陽明海運持股，屬於短線投資，是去年超跌時進場買的，陸續從去年3月16日至今年3月8日出售3,600張，每股平均價格為92.77元，交易總金額近3.34億元，處分利益達1.21億元。

迄目前為止，台驊仍累積持有陽明逾2.05萬張，金額達13.59億元，持股比例0.59％，這個部分不會出售，平均成本17元，這次再配息20元已是零成本。即使未來不看好陽明，以目前陽明股價來看，若長期持有至少1、2年，仍有機會15％～20％投報率。

顏益財進一步表示，三大因素來看海運市場變化，隨著運價崩跌就會有航商陸續退出，就算訂了新船也可以出售舊船啊，再來船舶供應量一定會變少，運價已到谷底今年第三季有望反彈，2023年是『驚濤駭浪、有驚無險驚、船過水無痕』的一年。

展望今年影響貨櫃航運後市，顏益財點出主要有三大因素：俄烏戰爭、通膨升息持續；全球通膨能否軟著陸；中國大陸振興經濟的決心，大陸仍是生產大國，居全球貿易貨量成長引擎。