俄烏戰火持續延燒，歐盟對俄羅斯原油及相關產品施以空前制裁，但礙於其對俄天然氣的依賴，這部分的制裁措施仍有所保留。根據數據顯示，歐盟27個成員國去年進口俄液化天然氣創3年來新高，達192億立方米，成為俄羅斯的第二大客戶。

商業內幕報導，智庫Bruegel表示，雖然歐盟盡可能擺脫對俄羅斯能源的依賴，但去年買進的俄液化天然氣仍創下三年來新高。

數據顯示，歐盟27個成員國2022年進口192億立方米俄液化天然氣，較2021年的142億立方米成長35%，成俄羅斯第二大的液化天然氣客戶。報導指出，儘管歐盟致力阻斷俄羅斯能源的進口，已經禁止石油等相關產品，但截至目前，液化天然氣交易仍暢通無阻，需求也不見回落。

報導稱，這凸顯俄管道天然氣的輸送量大幅下降，供應短缺，能源價格飆漲，引發歐洲對能源危機的擔憂。俄羅斯去年年中削減北溪管道的天然氣輸送量，作為西方制裁的回應，近日莫斯科已經決定將封存管道，這標誌該國放棄歐洲這位管道天然氣的大客戶。

有鑑於去年冬天異常暖和，外加美國等替代來源的馳援，歐洲成功度過這場危機。但國際能源署（IEA）署長比羅爾（Faith Birol）提醒，歐洲仍未度過能源危機，尤其是今年的冬天，俄羅斯還是主要來源，必須拓展除俄羅斯以外替代管道。