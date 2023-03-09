WBC世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開幕，台中市長盧秀燕致詞說，很高興在台灣也能有大聯盟等級的球場可以舉辦大賽。開球儀式上盧秀燕與傳奇投手李維拉互動熱烈，雖然中華隊5：12輸給巴拿馬，盧秀燕仍在場邊熱情加油，今(9日)還透露她跟李維拉學了一手卡特球。

「秀燕的卡特球，是經過傳奇守護神 李維拉（Mariano Rivera）親自指導的！」盧秀燕今(9日)在臉書發文附圖，打趣表示，黃國榮副市長小時候在棒球隊擔任投手，親自請教李維拉投球技巧，「他是李維拉嫡傳大弟子，我在旁邊跟著學習，我應該算嫡傳二弟子！」只見合照中黃國榮拿著一顆棒球比讚，盧秀燕也虛握空氣比出卡特球手式，居中的李維拉笑得十分燦爛。

副總統賴清德8日在開幕式曾說，李維拉的知名球種是卡特球（Cutter，又稱切角直球、快速滑球），李維拉是洋基隊的終結者，誰都知道李維拉要投卡特球，但就是打不到、打不遠，實在是非常精采。隨後的開球儀式，李維拉也特別受邀出任開球嘉賓，開球後他與盧秀燕面對面交談了好幾句話，李維拉雙手放在盧秀燕肩膀上，之後兩人還手牽手，互動相當熱切。

可惜這場開幕戰中華隊5：12不敵巴拿馬，國民黨立委洪孟楷在臉書PO出一群藍營人圍繞著盧秀燕，在場邊幫中華隊熱情加油的合照，其中包括副市長王育敏、立委江啟臣、北市議員徐弘庭及不少台中在地面孔。

「球場勝負有輸有贏，但熱愛棒球、支持中華隊的心情不曾動搖、不會改變！」洪孟楷說：昨晚看到最後，在最後一個出局數還沒產生前，都還是相信，我們有機會能夠逆轉。最後的結果不如人意，但球場上的每一個拚戰的勇士，絕對比球迷們都更想要贏球，穿著國家隊的戰袍，每一位就是我們全力相挺的選手！