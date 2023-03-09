隨著室內口罩令解除，恢復正常社交活動早已成為許多人的日常。台塑集團福機裝NKFG為消費者提前設想，今（9）日於BMW台北尚德新莊展示中心打造「全台首家UVC除菌賞車空間」，帶給消費者賞車時能放心摘口罩、大口呼吸的安心體驗，超前部署疫情後的安心空間。

台塑集團福機裝NKFG營運長竹田浩之指出，國內COVID-19疫情雖趨緩，防疫規範也緩步解封，但仍有不少民眾始終擔心被感染，無法恢復疫情前的生活與互動模式。為提供民眾更高規格的疫後生活品質，NKFG除了研發大型的除菌設備，亦有研發可置放於家中的小型設備，可於各類空間中使用。今日福機裝NFKG很開心攜手BMW台北尚德展示中心，導入最新UVC LED空氣除菌設備，並期待能以先進的技術，將被動防疫升級為主動抗疫，帶給更多人安心生活的空間。

BMW台北尚德展示中心透過導入福機裝UVC LED空氣除菌設備，升級為全台首個UVC除菌賞車空間，帶給車主能大口呼吸的安心賞車空間。(戴志揚翻攝)

究竟室內導入UVC LED除菌設備的優勢為何？長期與福機裝進行產學合作的明志科技大學環境與安全衛生工程系洪明瑞教授，也在今日會中分享 UVC的原理及應用。他提及，新冠病毒藉由空氣傳播，極容易造成群聚感染是至今疫情無法完全止息的主因。雖然台灣並未針對市內空間的空氣品質進行規範，但2010年WHO（世界衛生組織）即明定呼吸是人類基本權利之一，所以世界各國也開始追求「健康建築」的趨勢。

明志科技大學環境與安全衛生工程系洪明瑞教授分享 UVC的原理及應用，室內加裝UVC LED空氣除菌設備，能讓細菌、病毒的DNA、RNA直接斷鏈，殺死細菌與病毒。(戴志揚翻攝)

洪教授指出，BMW台北尚德今日攜手台塑福機裝NKFG在室內加裝UVC LED空氣除菌設備，能讓細菌、病毒的DNA、RNA直接斷鏈，殺死細菌與病毒，等於將室內空調進化成為大型除菌設備，能大幅降低群聚感染的機會，營造更令人安心、能大口呼吸的室內空間。是符合時代趨勢，看齊SDGs，實踐企業ESG的行動，更是捍衛每個人健康呼吸權之舉，值得讚賞。

台塑集團福機裝NKFG攜手BMW台北尚德新莊展示中心打造全台首家UVC除菌賞車空間。(戴志揚翻攝)

BMW台北尚德董事長李柏漢則分享，BMW台北尚德中心作為全台最具規模的BMW展示中心與服務廠，不僅設置頂級舒適的賞車環境，也依循追求環保的企業理念，因此攜手台塑集團福機裝導入最高規格的UVC LED空氣除菌設備，全面提升室內的空氣品質，除了呼應企業文化與理念，為車主提供更好的賞車空間，也期待藉由BMW台北尚德的率先導入，讓更多商家、企業響應，同時照顧賞車車主的健康，也為服務同仁提供更好的工作環境。