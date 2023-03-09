築間餐飲集團看好台中燒肉市場的潛力，推出全新燒肉品牌「絵馬別邸」，全台首店插旗台中精華地段-水湳經貿園區中平路上，採租地自建方式，不惜砸下上億元重金打造占地超過百坪、座位數達80個的燒肉餐廳，主打日式精緻燒肉套餐，搶食台中頂級燒肉市場。歡慶「2023年世界棒球經典賽（WBC）」睽違十年後重返台中舉辦，自3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，台中市政府營造主場優勢，台中市工策會與台灣連鎖加盟促進協會(ACFPT)合作，邀請築間餐飲集團旗下品牌所屬台中分店加入官方特約優惠商店。

其中，築間旗下全新燒肉品牌「絵馬別邸」推出3月10日~12日，憑中華隊出賽票根同享88折優惠，再加送「WBC隱藏菜品」1份；試營運憑VVIP邀請函同享88折優惠，邀請全台球迷一起為中華隊加油！築間餐飲集團表示，「絵馬別邸」用餐座位分為開放式及半開放式的包廂。

開放式區域分別規劃4人、6人座；半開方式包廂有則有4人、8人及10人座三種型態供選擇，半開放式的包廂用餐環境保有獨立隱密性。用餐空間整體設計以日式木質為鋪陳，大氣且沉穩的風格，打造靜謐雅致空間。「絵馬別邸」主推日式精緻燒肉套餐，有別於目前築間餐飲集團旗下個人鍋物、個人燒肉及吃到飽的用餐方式，採全新套餐的型態區隔，提供餐飲市場更多元的消費選擇。

築間表示，「絵馬別邸」品牌概念源起日本人相信神明以馬匹為坐騎的神聖含意，將自己的願望寫在馬匹的木板上，奉納給神社，以求心想事成，即為「絵馬」含意。而「絵馬別邸」提供高質量原肉與海鮮，在地蔬食，以簡單的調味，來呈現食材炙燒後的本真美味，無論硬體或軟體，每一環節都細膩獨到，遞送顧客對美食旅程的心願與食材品質的最高寄託，傳達「絵馬」的品牌精神。

「絵馬別邸」台中水湳店營業時間從上午11點到凌晨4點，連續17小時不打烊；菜單有雙人及三人套餐供選擇。有別於目前築間旗下各品牌的用餐型態，套餐內容有先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道菜，多達50種以上的品項選擇。雙人套餐從1,680-4,280元，分為5個價位區。肉品選擇則包含「鳥四味」、「松板豚」、「豚腹」、「手切冷藏涮涮牛」、「手切冷藏涮涮豬」、「肩胛小戰斧」、「羽下千層」、「霜降牛薄燒」、「穀飼牛舌」、「橫膈膜」、「澳洲和牛」、「日本A5和牛」等超過16款精選肉品都可品嚐到。

其中，最特別的就是「羽下千層」，選用牛背側靠近脖子附近，肩胛下方接近肋骨的部位，肉油花纖細且均勻分佈有如羽毛般的細緻，能夠感受到肉質的彈性與油脂的甘甜，再透過職人細膩的刀工及巧手，將羽下肉片不斷的堆疊而成，像極了法式甜點千層蛋糕。除了選擇提供的越光米飯外，也可選擇另外加價的蔥花玉子飯、韓式部隊鍋、蒜蝦石鍋飯、香蒜鮮蚵石鍋飯及麻油雞石鍋飯。

套餐中的「壺漬」，將食材牛肉或豚肥腸放入「壺」內醃製搭配獨家研發的佐料醃漬，共有醬燒、胡椒、香辣三種風味可選擇，讓人越嚼越香，是必嚐的亮點菜色；餐後更有燒仙草、冰淇淋、楊枝甘露、焦糖烤布蕾等甜品、飲料，為精彩食旅畫下完美句點。