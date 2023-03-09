益張公布去年度合併營收為17億元，年增3.3％，主因是受惠倉儲物流建置需求、特殊金屬材質產品應用提升，及置物架增量出貨等因素，加上本業營運維持穩健成長，使得去年度毛利率18.4％，高於2021年18.3％，在新台幣匯率貶值助益，稅後純益2.19億元，年增75％，EPS6.53元，高於2021年3.73元，創下獲利歷史新高。

益張表示，今年上半年需求偏保守，置物架產品需求疲弱，客戶仍以去化庫存為首要，預計情況將逐月改善，庫存朝健康水準邁進，公司審慎樂觀看待下半年需求有機會逐步回溫。

在新冠疫情逐步解封下，高附加價值系列產品第一季出貨量持續攀升，可助攻公司產品毛利率結構在市場動能放緩之際，仍保持成長軌跡的關鍵。

益張說，隨著新冠疫情趨緩，台灣開放國境，公司持續拓展新產品及新客戶開發機會，未來將在產品結構優化，及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，毛利率將有機會提升，營收則將等待客戶庫存持續去化及新產品開發機會，公司中長期營運展望，預估可維持穩健成長。