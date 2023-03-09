71歲日本資深女星早瀨久美，驚傳和小9歲的已婚男粉搞不倫，男方和她搭上線後，不惜拋妻棄子離家出走，連承諾會給家裡的生活費和子女學費也跳票，讓家人陷入困境，而她被問到不倫關係時，更當場變臉怒罵「不准說我們不倫」。

以清純形象走紅的早瀨久美，曾演出青春劇《女校男生》受到粉絲喜愛，1980年她嫁給經營餐館、進口汽車的老闆後，就淡出演藝圈，隨老公移居美國洛杉磯，不過1989經歷舊金山大地震，讓她改變想法，回國開了陶藝教室，並重回演員的行列。

而早瀨久美2007年離婚後就一直單身，現已71歲的她，仍保養得宜，今更被《女性SEVEN》爆出她和62歲從事IT、通訊產業的公司副社長搞不倫，據報導，單身的早瀨久美舉行許多聯誼活動，認識不少朋友，組成一群「粉絲俱樂部」，時常到處遊玩，而男社長就是其中一人，據悉他一直都是早瀨久美粉絲，因此兩人搭上線後，他瞬間暈船，為她拋棄家庭。

男社長和原配婚後育有3子，而他和早瀨久美從6年外遇後，就開始不回家，甚至有一次約大兒子在外面吃飯，還把早瀨久美以自己的同事身分介紹給兒子，讓兒子深覺兩人關係不單純。

此外，男社長外遇後，曾向家人承諾會給家裡生活費、讓孩子上大學跟出國留學的學費，卻越給越少，甚至最後也沒兌現，讓家人生活過得困頓，反觀他和早瀨久美不斷去海外旅遊，讓原配相當不滿，向早瀨久美發存證信函，要求精神賠償，遭早瀨久美撕碎返還給律師。

對此，早瀨久美經紀公司表示還要確認，而早瀨久美和男社長回家被突擊時，更當場大鬧記者：「不准說我們不倫」。