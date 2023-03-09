女星Angelababy（baby，楊穎）和男神黃曉明有過一段7年婚姻，離婚後重心全放在工作上，除了拍戲外，每每出席各種時尚活動都會成為焦點；Angelababy工作室最近釋出她最近工作照，瘦到美背出現蝴蝶骨，被狂讚身材好，但有整型醫師看了直呼「可能是一種不良體態」。

Angelababy工作室微博今（9日）釋出多張她為雜誌拍攝的美照，完美駕馭各種造型，衣服合身剪裁下，也將她身材曲線嶄露無遺，美背更瘦到清楚看到「蝴蝶骨」，獲得粉絲一片好評，稱她的身材讓人感受到蝴蝶振翅的力量感和美感。

baby瘦到美背出現蝴蝶骨，引起熱烈討論。（圖／摘自楊穎工作室）

沒多久有一名大陸整形醫師修志夫在微博回應，表示看到Angelababy的蝴蝶骨後，他解釋「蝴蝶骨」指的是肩胛部突起的兩塊骨頭，形狀像翩翩飛舞的蝴蝶，雖然有人認為是好身材的象徵，但他誠實地說，「其實這很可能是一種不良體態特徵「翼狀肩」，更表示如果在放鬆時蝴蝶骨明顯又有痠痛感，建議要盡早矯正。

不過，修醫師也說當然有例外，並非所有人的蝴蝶骨都是翼狀肩，自行判斷。在醫師說完後，底下也湧入不少網友認為Angelababy瘦過頭，「骨瘦嶙峋真的不好看」、「妥妥的病態」、「說實話覺得挺恐怖的」、「希望baby多吃一點才好」。