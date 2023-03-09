日本動畫樂團「GARNiDELiA」以動感的電子音樂與華麗舞蹈風靡大眾，自2019年台北演唱會後，因疫情影響未能再來台表演。隨著疫情趨緩逐漸解禁，今年也適逢他們出道10周年，為此陸續發表了新作品也將進行睽違4年的巡演計畫。

「GARNiDELiA」2月發表為動畫《獻祭公主與獸王》演唱片尾曲〈ONLY〉，本月22日也將發行新專輯《GARNiDELiA COVER COLLECTiON》，收錄他們重新編曲與詮釋往年流行音樂經典名曲，包含以往在網路上發表過的音源以及新錄的曲目共10首。5月起更將擴大舉辦世界巡迴演唱會，預計到訪海內外超過20個城市，台北則是排在巡迴演唱的第2站，更是本次巡迴中首場海外演唱會。

GARNiDELiA表示：「居然已經4年沒有見面了，暌違4年可以再跟台灣的粉絲們見面，真是太棒了，超級開心。除了很想念大家外，也非常想念台灣的美食尤其是麵線，另外也很想再去腳底按摩。總之，不只期待在台灣的演出，也很期待來台灣觀光。」

「GARNiDELiA stellacage 2023 -stella ship- Re：CoNNeCT in Taipei」將於5月20日晚間7點在Zepp New Taipei登場，門票將在3月19日上午11點於Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。