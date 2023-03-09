南韓男星李鍾碩日前大方認愛歌手IU，而IU也在官咖上曬出一封信回應，甜蜜互動閃瞎了網友的雙眼，今（9日）李鍾碩出席品牌快閃活動，臉上微微發福的模樣被粉絲們笑稱是「幸福腫」。此外他背著的黑色包包，更是與IU的情侶款包，絲毫不避諱與IU的戀情。

李鍾碩今日下午參加為在首爾的品牌快閃店活動，只見畫面中，他穿著一身素色上衣，脖子上綁著一件裝飾服裝，下身穿著一件年仔褲，滿面笑容地與粉絲們招手。不過，就有眼尖的網友發現，他身側斜揹著的黑色皮革小包，是此前被有著南韓最強狗仔之稱的《Dispatch》所拍下的戀愛鐵證，當時李鍾碩與IU兩人一同飛往日本旅遊時，兩人身上共同背著的情侶款包包，而今李鍾碩毫不避諱將它背出，讓網友們紛紛認為他是在大肆放閃。

此外，李鍾碩出席活動時，臉頰在鏡頭前看似有些微微發福，讓不少人笑稱他是「幸福肥」，更有網友哀嘆：「老公，你『腫』麼了！」希望他能回到過往的顏值。對此，有不少粉絲幫他緩頰，指出：「他只要開始拍戲，就會為了角色形象瘦回去，而且這次看起來也還好吧！」認為他的狀態已經足夠好了。

事實上，李鍾碩與IU俊男美女的組合除了祝福外，也引發不少抨擊，過往李鍾碩高調曬出「IU演唱會的周邊帽」大方秀恩愛，卻因IU曾表示：「想要低調戀愛、努力工作」，但男方卻屢屢向大眾宣示主權的行為，引起女方粉絲不滿，紛紛留言批評。