2023年農民節慶祝大會頒獎表揚各鄉鎮模範農民，表彰其終年辛勤耕作之辛勞。(于家麒攝)

金門縣2023年農民節慶祝大會今日假農會乾燥中心盛大舉行舉行。(于家麒攝)

農業金融局長李聰勇(左)特別回金門參加慶祝大會，代表行政院農委會上台頒獎。(于家麒攝)

金門縣農會為表彰終年辛勤耕作之績優農民，今(9)日假該會乾燥中心舉行「2023年農民節慶祝大會」，會中頒獎表揚地區模範農民丶安全農業示範農戶及採用地區有機蔬菜績優學校等，甫獲第33屆十大神農奬殊榮的張斯翔，也在慶祝大會上再獲縣府及農委會苗栗農業改良場贈送牌匾祝賀，成為全場矚目焦點。

據了解，早在1941年3月12日，當時農林部舉行第1次全國農林行政會議時，因我國以農立國，農民占總人口百分之75以上，應規定節日讓農民紀念慶祝同時舉辦各種競賽頒獎，鼓勵農業改進，經當決議，定每年立春日(國曆2月4日前後)為農民節。因此依循下來，各界農會也多就依其產業與農民作息，在立春與春分之間擇期辦理農民節慶祝大會及表彰活動。

縣農會理事長許玉昭表示，這幾年因為極端氣候影響，農作物收成均受到極大損失，去年的小麥收成不錯，但秋作高粱因乾旱而欠收，農民辛勞付出，不能保證有好的收穫，很高興看到越來越多傑出青農的投入，讓我們對金門農業未來的發展充滿信心。

金門傑出青農陳玉嘉丶張斯翔去(2022)年榮獲行政院農委會評選為百大青農，張斯翔更接續獲選第33屆十大神農奬的殊榮，在今天的慶祝大會上，金門縣政府及農委會苗栗農業改良場特別贈送賀匾祝賀。另外也特別表揚了去年採用地區有機蔬菜績優學校前三名，分別為烈嶼國中丶多年國小及安瀾國小，感謝他們支持地區生產的有機蔬菜，讓學童吃得到更安全的食物。

專程代表行政院農業委員會回金門參加慶祝大會的農業金融局長李聰勇，也對於金門學童營養午餐提供産銷履歷，或是有機認證的食材表示肯定，農委會對金門未來各項農業政策之推動將繼續全力支持。