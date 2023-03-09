近期南韓國稅局對84位公眾人物展開非定期稅務調查，像李秉憲、權相佑、金泰希跟李敏鎬等人均深陷風波，雖然他們都否認刻意逃稅，但韓國社會不買單，形象受到影響，如今男團JYJ成員金在中也爆出2020年涉嫌逃稅，得支付1億元韓幣(約233萬新台幣)追繳金，對此，經紀公司C-Jes Entertainment解釋是漏掉日本演藝工作的收入所致。

韓媒《Newdaily》在9日報導稱，稅務專家指出非定期稅務調查通常伴隨具體逃稅行為才會進行，而金在中則利用往返日、韓賺到的錢購買多棟房地產，像去年金在中登上日本綜藝節目就提及以60億韓幣(約1.3億新台幣)入主150坪的三層樓豪宅送給父母，此外，金在中也公開首爾江南區的自住豪宅內部，舉凡油畫、藝術品、超級跑車應有盡有，還擁有空中花園，卻未誠實繳納稅金。

對此，經紀公司C-Jes Entertainment坦言金在中2020年確實接受過稅務調查，但並非跟逃漏稅有關，純粹是金在中往返日本、韓國活動時，結算過程出現時間差，導致經紀公司未對日本的收入進行申報，因此產生1億韓幣(約233萬新台幣)追繳稅款，強調金在中一直誠實納稅，且目前已補齊稅款。

金在中出道於2003年，曾是男團東方神起的成員之一，後來與金俊秀、朴有天退出原組合，組成JYJ，近年多以個人活動為主，擁有演員、作曲家、設計師等多重身分，還發過多張韓、日語專輯，更多次飛往日本開演唱會，受到師奶粉絲熱烈歡迎，人氣可見一斑。