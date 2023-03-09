金管會統計至今年1月底，現有33家信用卡發卡機構，總有效卡數約3,593萬張，1月當月簽帳金額約3,162億元，較去年12月的3,337億元減少約175億元，但較去年1月增加441億元。

林志吉分析，去年12月保費入帳金額多、11月有繳地價稅因素，這二大因素在今年1月都沒有，因此呈現月減。但若對照過去刷卡量來看，單月逾2,500億元就算不少、超過3,000億元就算多，去年只有4個月單月超過3千億元、2019年7月、2020年7月、2021年6月則是因繳所得稅因素而有超過3千億元，所以今年元月刷逾3千億元算是相當大的金額。

林志吉分析，今年元月年增率雙位數主要是今年農曆春節在元月、去年在二月，而且春節長達十天，國人辦年貨、年假春節旅遊、量販、餐飲需求都增加，不管是國內、海外旅遊、消費復甦都推升了刷卡量。

個別銀行方面，國泰世華銀單月發卡新增50萬張，居國銀發卡王寶座，中信金只發了9萬2,625張，排名第二高，其他像是聯邦銀、玉山銀、台新銀單月發新卡都超過4萬張。

林志吉分析，國泰世華銀單月發卡數暴增50餘萬張，主要是因為CUBE卡就發了42萬張，中信銀出現停卡20多萬張，主要是因為退出國旅卡的市場少了11萬張的緣故，今年1月整個月停卡數較去年12月整個停卡數增加16.5萬張，主要就是中信國旅卡沒有續行為主因。