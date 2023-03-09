因應中國大陸在印太地區擴建軍力，美、英、澳2021年締結「AUKUS安全協議」，三國領導人下周將在美國聖地牙哥聚首，宣布為澳洲籌獲核潛艦的協商結果。由於6艘現役柯林斯級（Classe Collins）柴電潛艦面臨汰舊問題，根據協議，澳洲預計在2030年代購買至多5艘的美國維吉尼亞級（Virginia class）核動力潛艦；與此期間，據信英國已成功爭取為澳洲設計核潛艦，澳洲可望成為全球第7個擁有核潛艦的國家。

路透社獨家報導，4名不具名美國官員8日指出，AUKUS協議分多階段進行，內容包括未來幾年內至少一艘美潛艦訪問澳洲港口，以及在2030年晚期建造由英國負責設計、美國提供科技的新級別潛艦。為此，美國總統拜登13日將在加州聖地牙哥海軍基地接待英國首相蘇納克與澳洲總理艾班尼斯。但截至台灣時間9日晚間，三位領袖會面的目的都未獲官方證實。

澳洲國防部長馬勒斯9日在國會上表示，澳洲取得核子動力潛艦將可確保印太地區、東南亞和印度洋全境和平穩定。他說：「顯而易見，這類潛艦能在戰時派上用場。」

AUKUS潛艦計畫估是坎培拉歷來最大筆防務支出。英國《衛報》披露，蘇納克已興奮地告訴閣員，下周他將帶來好消息。報導指出，談判歷時18個月，據信英國已成功爭取為澳洲設計潛艦，可望讓英國巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠好段時間不必擔心生計。

一位資深閣員告訴《衛報》：「這筆交易已經照我們期望的方向走了。當首相告訴大家這個消息的時候，他開心得手足舞蹈。」一名消息人士說，英國設計的核潛艦將以英軍機敏級（Astute class）潛艦為基礎，澳洲也會參與設計；儘管如此，最終仍將大量使用美國技術。

《衛報》指出，核潛艦工程複雜，最快也要到2040年代才能下水。英國政府為了爭取這筆訂單，甚至願意出售或租借阿金科特號戰艦（HMS Agincourt）和阿伽門農號戰艦（HMS Agamemnon）給澳洲。英國軍事專家批評，英國艦隊已「捉襟見肘」，無法承受突如其來的裁減。

北京指控AUKUS協議違反國際間的禁止核子擴散條約（NPT），但馬勒斯強調：「我們取得此一軍力的真正用意是要維護本地區的穩定與和平。」根據AUKUS協議，澳洲核潛艦只會配備常規武器。