女星張鈞甯擁有亮眼外型和知性氣質，近年她常跑大陸工作，也積極經營微博、小紅書等平台，平易近人的形象受到許多粉絲喜愛，張鈞甯日前飛巴黎看秀，她也曬出休閒時私下的照片，皮膚狀態非常好，卻有網友酸「台灣做臉醫生確實不錯」，張鈞甯看到後也親自回覆了。

張鈞甯日前在小紅書發文曬出喝酒與看秀的照片，寫下「下班就是要喝一杯」，並用法語直呼「這就是生活」，照片中40歲的張鈞甯舉著酒杯微笑，妝容很淡，皮膚狀態看起來非常好，完全看不出真實年齡。好狀態引來不少粉絲誇讚，不過有網友卻說「灣灣DO臉醫生確實不錯」，意指張鈞甯整容才有這麼好的狀態，張鈞甯看到後大方回應：「沒弄過耶，至少目前沒有哈哈啊哈哈」。

張鈞甯曬出私下自拍。（圖／小紅書）

許多網友也力挺張鈞甯：「人家骨相美女，抗老」、「有沒有可能沒DO（整容）過呢」、「主要是運動，甯經常跑步」、「人家天生麗質」，有人向張鈞甯討教保養方法，詢問「運動可以減輕臉部皺紋嗎？」張鈞甯回「可以」，也有人詢問運動的呼吸問題「晨跑總岔氣怎麼辦？」張鈞甯分享心得「呼吸沒調好，吸吸吐，試試看」。

張鈞甯回答網友「沒弄過耶，至少目前沒有哈哈啊哈哈」。（圖／翻攝自張鈞甯小紅書）

張鈞甯日前飛到巴黎參與時裝週，她受邀出席Chanel秋冬大秀，她頂著一頭俐落短髮，搭配粉色毛呢套裝，完美展現高挑身材，成熟優雅的氣質吸引無數粉絲。

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