【立綱氣象報報】冷氣團周一到 北部寒冷 中南部風大

近日天氣穩定，各地普遍都能見到陽光，氣象局指出，明（10）日僅東半部偶有降雨，高溫上看28度，中南部局部地區可能會更熱，而氣象主播戴立綱表示，下周日（3/11）起北部、東部變天，溫度大幅度下降，降雨也明顯增多，預估下周一（3/13）入夜最冷，恐怕僅有12度。

氣象局資料顯示，明日各地多雲到晴，天氣較為穩定，僅東半部偶有零星降雨；溫度方面，夜晚清晨偏涼，各地低溫14到17度，白天舒適溫暖，而高溫則可達28度，中南部近山區可能會更熱，西半部要注意日夜溫差。

氣象局分享未來一周溫度趨勢，下周強冷空氣即將來襲。（圖／氣象局提供）

氣象局提醒，由於明日環境偏東風，位於背風側的西半部，污染物易累積，空氣品質欠佳，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也指出，臭氧累積在地面時，大多是氮氧化物，是紫外線照射後產生的二級污染物，建議民眾午後避免外出。

氣象主播戴立綱表示，「天晴溫差大」的情況會持續到周六（3/11），下周日（3/12）冷氣團逐漸南下，北部、東部降雨機率增加、中南部天氣晴朗風較大，下周一（3/13）最為寒冷，中部以北僅有12度左右，而下周二（3/14）白天冷空氣減弱，各地再度回暖。