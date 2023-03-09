玉玲（左起）、海倫米蘭 、瑞秋曾格勒飾演反派三姐妹。（華納兄弟提供）

DC超級英雄電影《沙贊！》睽違4年推出續集《沙贊！眾神之怒》，片中將帶來更多驚喜冒險、笑點與感官刺激，今（9）日釋出終極預告，沙贊與他的家人們必須駕馭好他們的超能力，面對更大的威脅，並與3位帶著復仇來到地球的女神、怪獸及神秘生物，展開正面對決，外媒首波評價也好評爆表。

「沙贊家族」原班人馬將全數回歸，自從比利貝特森及寄養家庭的小孩獲得力量後，已經過了幾年，他們都長大了一點，但彼此也開始意見分歧，每次的拯救行動也都會出小差錯。強悍的3位女神這時帶著復仇來到地球，包含海斯帕拉（海倫米蘭 飾）、卡呂普索（劉玉玲 飾）和安西婭（瑞秋曾格勒 飾），試圖奪回被搶走的眾神之力，並且為死去的父親報仇。

海斯帕拉是阿特拉斯的大女兒，也是生命之樹的守護者，她來到地球為父親和其他眾神之死尋求報復；她擁有元素力量，會操控自然界來攻擊凡人。卡呂普索是阿特拉斯的二女兒，她是最致命的女兒，同樣也是生命之樹的守護者；她擁有混沌力量，會在凡人的耳邊低聲說出令人發狂、控制心智的可怕咒語，不惜代價奪回她的所有力量。片中的巨龍更是聽命於她，會使人心中產生無比的恐懼。

安西婭是阿特拉斯的小女兒，必須應付兩個霸道的姐姐；她擁有軸心力量，能讓腳下的地面轉動，把周遭的一切變成旋轉的力場。《沙贊！眾神之怒》將於3月16日（四）全台上映。