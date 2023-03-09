大豐有線電視今日召開法人說明會，會中公布去年營運實績綜覽及未來展望。大豐電發言人劉家君表示，受到新冠疫情影響，民眾的生活及工作模式改變，帶動寬頻需求大增，在消費者的支持下，大豐去年透過『大大寬頻』品牌帶進5.85億元寬頻收入，占合併營收30％，相比前一年度年成長率達14％，用戶淨增14500戶。

大豐電2022年合併營收達20.13億元，連續四年達成營收跨越20億元門檻的目標，為歷年新高。111年度營業利益與110年同期相比亦增加6.5％，EPS達3.48元。大豐電董事會也於3月8日決議通過發放每股3元(盈餘分配2.95元，資本公積0.05元)股利議案，感謝股東長久以來的支持。

日前NCC發布的「111年通訊傳播市場報告」指出，目前民眾主要的收視來源仍是以有線電視為大宗，其次為OTT TV。但值得注意的是有4成民眾表示自有線電視改為觀看OTT TV的原因以「傳統電視服務收費太高」、「傳統電視服務沒有想看的電視節目」等為主要原因。對此，大豐電董事長張銘志說，「在萬物齊漲的時代，有線電視與消費者共體時艱，多年來維持基礎的服務費外，我們也努力開發加值服務，引進新穎的頻道和內容，還有鋪設OTT＋CATV的雙模機，希望可以用精采的內容、便利的設備及與居家生活契合的服務，留住消費者的目光。」

大豐電掌握產業發展脈絡，積極開發新型態商業模式，去年9與TBC台灣寬頻通訊合作，共推「大大寬頻」品牌，積極搶攻寬頻市場，全力提升品牌能見度及覆蓋率，更結合OTT加值服務於t.Gateway 4K機上盒獨家上架Amazon Prime Video影音服務，並與台灣大哥大攜手推出『好速成雙』匯流方案，不僅成功留住用戶、同時提升每月每用戶平均貢獻值(APRU)，大豐電也成為產業中有線電視用戶數跌幅最小的系統業者。

張銘志表示，隨著後疫情時代來臨、產業數位化及物聯網快速發展，消費者對於高速頻寬需求大增，目前安裝大於360M用戶共4.2萬戶，占整體寬頻戶數比例31％。優質的網路服務是「大大寬頻」成為產業中佼佼者的重要基石，我們會堅守last mile的關鍵地位，並持續努力為消費者提供高穩定、高品質的光纖到戶網路架構 (FTTH)服務。