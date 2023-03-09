摩斯漢堡推出3月感謝季，自3月10日起陸續祭出三大感恩活動，回饋長期支持摩斯的粉絲。期間限定的樂活市集將於3月10日開跑，MOS挑選春耕時節優質食材，讓大眾能就近在摩斯漢堡購買產地直送的新鮮蔬果。此外，3月10日摩斯漢堡將上市一系列新品饗宴，滿足大眾的美食味蕾。

摩斯漢堡規劃三重感恩回饋活動，第一重為「週週抽32金點 月月抽312金點」，3月10日至4月30日止，使用MOS Order App「安心取溫馨送」購買並兌換任一品項，即可每周抽金點，每月最大獎還有機會抽中312點金點。在活動期間內購買任一品項，並使用轉贈功能成功五次以上者，加碼抽3,120元的摩斯卡，限額10名，中獎名單將統一於5月15日公告在摩斯漢堡官方網站。

第二重為「歡慶32週年生日慶回饋」，摩斯漢堡祭出熱銷餐點優惠組及新上市飲品優惠。3月10日到3月31日止，凡到門市消費蕃茄黃金蝦堡與大杯冰紅茶單套享89元優惠價，雙套享170元優惠價，新上市飲品椪糖冰奶茶2杯享99元嘗鮮優惠價，全優惠安心取溫馨送同享。

第三重回饋活動為「安心取溫馨送─會員搶先購限量優惠」，3月8日至3月12日，「安心取溫馨送」推出日出大阪燒珍珠堡及大杯冰紅茶1組，售價119元。3月12日至4月11日止，會員還能以獨享優惠價190元購買美味新品日出大阪燒珍珠堡套餐，內含日出大阪燒珍珠堡、摩斯雞塊乙份及大杯冰紅茶套組。

3月10日至4月30止日，在全台門市開跑的樂活市集，推出「小資蔬菜組」及「澎湃蔬菜組」優惠價300元。「小資蔬菜組」內含萵苣1顆、洋蔥2顆、蕃茄2顆、摩斯日式咖哩包3包，「澎湃蔬菜組」內含蕃茄2顆、冰烤地瓜1盒、奶油萵苣1包、摩斯和風沙拉醬1罐。時尚單身族還可以選擇「蔬菜任選AB配」方案，享優惠價100元，A區有奶油萵苣、高麗菜、摩斯和風沙拉醬，B區則有萵苣、蕃茄、洋蔥、檸檬，更多產地直送新鮮蔬果優惠。