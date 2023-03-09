裕融企業（9941）今日通過2022年度財報，全年合併營收達365.57億元，稅後盈餘達61億元，再創歷史新高，年獲利大幅成長14.3％，連續三年達到雙位數成長，EPS（每股盈餘）則仍維持12.06元的歷史相對高點。於獲利穩定增長的同時，基於充實長期營運資金、健全財務結構及兼顧股東權益下，董事會議通過股利政策，決議配發5.6元現金股利與1元股票股利，總計配發6.6元。

裕融獲利連年創下新高，於本業的乘用車分期市場維持全年度中古車分期第一之市場領先地位；企業金融方面，穩居商用車分期市佔龍頭，機具設備及企業資融業務穩健成長，投資再生能源事業亦見成效，目前自有太陽能光電案場總建置容量已達到100MW（百萬瓦），並計畫於下半年投入台電電力交易平台，可望同步推進「發電、售電、儲電」的綠能版圖。

消費金融業務涵蓋機車、重機、消費品等產品無卡分期服務，除機車分期保持市場領先優勢，於去年底與綠界科技達成換股協議後，在電商線上無卡分期交易將進一步加速成長力度，期待提供給消費者更完整的全情境消費生活新模式。

裕融企業轉投資的格上租車、行冠企業及裕電俥電等公司，在移動服務則持續深化各場域服務生態，透過結合策盟夥伴資源，齊力滿足市場消費者的多元移動及用車需求。海外事業方面，針對中國大陸地區自封控清零政策中逐漸解封，仍會保持觀察市場復甦情形及政策方向適時調整。東南亞事業受惠於醫療租賃事業推動有成及總體經濟成長因素，今年獲利可期。

展望2023年，面對快速變動的市場與環境，裕融企表示，業持續審慎關注外部環境風險與機會，鞏固資產品質，並以穩健腳步前進。透過業務及產品結構調整與資產品質優化策略因應，積極布局的人才培育及數位轉型計畫成效也逐漸於各項業務中發酵。下半年配合集團品牌電動車上市，預期將與旗下金融水平事業展開新一波綜效，可望挹注對整體獲利，並維持裕融企業高效成長。